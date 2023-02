Entre desordem e turbulência, por onde irá a História?

O Desordem Mundial desta semana procura perceber "por onde irá a História" e, para isso, contou com a ajuda de Miguel Monjardino, professor de Geopolítica e Geoestratégia e analista de Política Internacional, que acabou de lançar um livro no qual procura explicar a era de ansiedade em que vivemos, através do seu modelo de análise, onde o tempo, a geografia e outros factores multidisciplinares são fundamentais. Fala-se ainda sobre o Conselho Europeu da passada semana ━ quer ao nível da política de asilo e migração, quer ao nível das dinâmicas entre as lideranças europeia e ucraniana ━, extremismo de acção climática e a militarização da Rússia.

Siga o podcast Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou outras aplicações para podcast.

Espreite a nossa página de podcasts para descobrir os nossos programas sobre música, livros, desporto e nutrição, saúde mental, igualdade de género e muito mais.

Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.