No PSG será Mbappé e mais dez contra o Bayern no regresso da Champions

No primeiro dia de Fevereiro, logo após o Paris Saint-Germain (PSG) vencer em Montpellier na jornada 21 da Ligue 1, um comunicado dos parisienses lançou o desalento entre os adeptos do campeão francês: a menos de duas semanas de defrontar o Bayern Munique, Kylian Mbappé tinha sofrido “uma lesão na coxa esquerda” e a “sua indisponibilidade” estava estimada “em três semanas”. Julian Nagelsmann, técnico dos bávaros, disse dois dias depois não acreditar que Mbappé ficasse tanto tempo indisponível. Ontem, o “bluff” do PSG confirmou-se: o avançado gaulês está convocado para a duelo desta noite (20h00, TVI) dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Para PSG e Bayern, o duelo desta terça-feira começa a tornar-se rotineiro. Em 2020, o frente-a-frente foi na final disputada em Lisboa e um golo de um parisiense (Kingsley Coman) fez pender os pratos da balança a favor do Bayern. Menos de um ano depois, tendo como palco os quartos-de-final, o duelo voltou a ter qualidade e equilíbrio, mas o critério dos golos fora desempatou a eliminatória a favor do PSG. Desta vez, a queda de um dos favoritos a ganhar a Liga dos Campeões acontecerá logo no primeiro degrau após a fase de grupos.

Numa época em que têm visto a hegemonia interna colocada em causa - o PSG tem três derrotas na Ligue 1; o Bayern um ponto de vantagem sobre o 2.º classificado na Bundesliga -, o confronto desta noite no Parque dos Príncipes não chegará num bom momento para os parisienses.

Após perder frente aos mais directos rivais nos últimos jogos (Marselha, na Taça de França; Mónaco no campeonato), o ambiente no balneário do clube de Paris deteriorou-se e, segundo o L’Equipe, Neymar e Marquinhos discutiram com Luís Campos, director desportivo do PSG, após o último desaire da equipa de Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches.

A notícia do jornal francês foi confirmada por Neymar. Na conferencia de imprensa de antevisão dos “oitavos” da Liga dos Campeões, o brasileiro admitiu uma “pequena discussão” com o dirigente português: “Não estivemos de acordo. Discutimos, mas passa. Faz parte do futebol, mas é triste porque [esta notícia] devia ficar entre nós.”

Problemas internos à parte, para Neymar a disponibilidade de Mbappé “será chave” e, com o extremo, o PSG ficará “muito mais forte”. “Ele disse-me que se sente bem”, revelou o brasileiro.

Sob pressão após os maus resultados mais recentes, o treinador Christophe Galtier lamentou o afastamento na Taça, escondendo o jogo em relação a Mbappé. “Não é seguro que estará no 'onze'. Veremos amanhã [hoje] de manhã. Fez um trabalho incrível para estar disponível.”

Sobre o Bayern, Galtier considera que não haverá favoritos e falou do papel que Vitinha terá na partida, admitindo que não irá colocar o português na posição “10”: “Por motivos particulares, coloquei-o aí, onde não é habitual. Não foi um grande êxito. Não jogará nessa posição.”

Sem Neuer, Hernández, Sadio Mané e Mazraoui, os alemães vão entrar no Parque dos Príncipes com João Cancelo do lado direito e sem qualquer derrota nos últimos cinco meses. A isso, junta-se um registo perfeito esta época na Champions: vitórias nos seis jogos da fase de grupos, com 18 golos marcados e dois sofridos.

À mesma hora (20h, Eleven2), em Itália, o AC Milan começará a disputar com o Tottenham em San Siro o apuramento para os “quartos”, com a equipa de Rafael Leão um pouco mais aliviada após a vitória no fim-de-semana frente ao Torino: até o encontro com a equipa de Turim, o AC Milan somava cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos.

Para o Tottenham, o problema é oposto. Os londrinos estavam num bom momento (três triunfos consecutivos), mas no sábado foram goleados em Leicester na Premier League (4-1), com o ex-sportinguista Pedro Porro a ser alvo de críticas na estreia.