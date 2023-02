PSP lança operação para deter suspeitos de agredir imigrante em Olhão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou, esta segunda-feira, uma operação que visa a detenção dos jovens que agrediram um imigrante nepalês em Olhão. As imagens das agressões, amplamente partilhadas nas redes sociais, causaram uma onda de indignação – que cresceu quando foi conhecido que este grupo de jovens está ligado a, pelo menos, outros oito casos de agressões a migrantes.

A PSP revelou a existência desta operação através de comunicado enviado às redacções. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já tinha adiantado que as autoridades tinham procedido à identificação de alguns dos suspeitos pelas agressões. O responsável disse ainda que se tratou de uma "agressão bárbara", um “comportamento inadmissível e inaceitável” por parte dos suspeitos que deve ser “exemplarmente punido”.

A vítima, há três meses em Portugal, teria acabado de sair do seu primeiro dia de trabalho em Olhão e estaria a caminho de casa, acompanhado por um colega. Os atacantes derrubaram-no com pontapés, espancaram-no e agrediram-no com um pau.

Após serem divulgadas as imagens, o autarca de Olhão, António Pina, pediu a rápida acção das autoridades, temendo casos de "justiça popular".