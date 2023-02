Ex-ministro dos Negócios Estrangeiros parte à frente nas presidenciais de Chipre

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Chipre, Nikos Christodoulides, é o grande favorito à vitória na segunda e derradeira volta das eleições presidenciais de Chipre, realizada neste domingo, segundo as sondagens à boca das urnas e as primeiras contagens de votos.

Com mais de 50% dos votos contabilizados, Christodoulides, de 49 anos, agrega 51,9%, ao passo que o seu adversário, Andreas Mavroyiannis, tem 48%.

Tal como Christodoulides, Mavroyiannis, de 66 anos, é um diplomata de carreira, que se destacou por chefiar as negociações de paz com os cipriotas turcos e por ter sido representante do país mediterrânico nas Nações Unidas.

Ambas os candidatos são independentes, mas Christodoulides conta com o apoio dos partidos de direita e de centro-direita, e Mavroyiannis tem o respaldo do AKEL, de esquerda.

O próximo Presidente de Chipre — um Estado-membro da União Europeia — terá como principais tarefas ultrapassar o bloqueio, desde 2017, das negociações com os representantes da comunidade turco-cipriota, tendo em conta a reunificação da ilha; responder aos efeitos da inflação na economia; e lidar com os casos de corrupção mais recentes.

A gestão do número elevado de pedidos de asilo também é um dos temas mais acesos da política cipriota.

O vencedor das eleições vai suceder a Nicos Anastasiades, do partido conservador DISY, que cumpre o último de dois mandatos presidenciais e que não pôde concorrer novamente.