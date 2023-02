Nasser sobreviveu à guerra e agora perdeu a mulher e cinco filhos no terramoto

Na cidade síria de Jandaris, perto da fronteira com a Turquia, são muitas as histórias dramáticas. Numa outra família, de seis pessoas, uma criança de cinco anos foi a única sobrevivente.

Naser al-Wakaa manteve a família em segurança durante anos de guerra, bombardeamentos e ataques aéreos, até que o terramoto de segunda-feira lhe arrasou a casa, em Jandaris, no Noroeste da Síria, soterrando a sua mulher e cinco filhos.

Dois dos oito filhos de Wakaa foram retirados com vida dos escombros, na noite de quinta-feira, e um terceiro também escapou ao sismo.

Sentado nas ruínas da sua casa, rodeado de blocos de cimento e de metal retorcido, Wakaa chora e leva ao rosto uma roupa de bebé. Confuso e em desespero, diz os nomes dos seus filhos — rapazes e raparigas — sem saber dizer quantos tinha.

"A casa estremeceu. Nós estamos habituados a ataques aéreos, a rockets, a bombas de barril. Isso faz parte da nossa vida. Mas um terramoto é um acto de Deus", diz.

"Corri para fora da casa e implorei a Deus para que pelo menos um dos meus filhos escapasse com vida."

O terramoto matou quase 23 mil pessoas, segundo o balanço actualizado nesta sexta-feira — a maioria na Turquia, e também mais de 3000 na Síria.

Em Jandaris, perto da fronteira com a Turquia, numa zona controlada pelos rebeldes, muitas casas foram arrasadas e outras ficaram parcialmente destruídas. As equipas de socorro e os habitantes continuam a procurar sobreviventes nos destroços, em alguns casos com a ajuda de escavadoras mecânicas.

Numa outra parte da cidade, uma criança de cinco anos, Ahmed Abduljabbar, foi a única sobrevivente de uma família de seis pessoas. O primo, Ahmed Abu Chebab, passou horas a retirar destroços para tentar chegar à criança.

Segundo o Programa Alimentar Mundial, uma caravana com 14 camiões entrou na zona Noroeste da Síria nesta sexta-feira, na primeira acção humanitária numa região controlada pelos rebeldes que combatem contra as forças do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

Depois do terramoto, Wakaa gritou pelos nomes dos filhos, e viu que dois deles — Faisal e Mohsin — tinham morrido.

A sua filha mais velha, Heba, também foi encontrada morta, com a pequena Israa no colo, também ela sem vida. Uma outra irmã, Samiha, foi encontrada morta perto da habitação.