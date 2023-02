Hóquei: FC Porto e Benfica empatam em Espanha na Champions

FC Porto e Benfica arrancaram, na noite de quinta-feira, empates importantes em Espanha, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins, enquanto o Sporting venceu tranquilamente em França. Na competição em quatro "poules", que qualificam os dois primeiros para a "final a oito", houve mais três jogos de equipas portuguesas com espanhóis, com o Óquei de Barcelos a vencer e o Valongo a perder em casa, enquanto a Oliveirense empatou fora.

Lucas Ordoñez, aos 16 minutos, e Pablo Álvarez, de livre directo, aos 31, pareciam construir um triunfo Benfica na Galiza, mas três golos do Liceo em 10 minutos mudaram tudo, valendo o remate certeiro de Nil Roca a dois minutos dos 50 para os lisboetas resgatarem um ponto no Grupo A.

A Oliveirense adiantou-se no recinto do Calafell aos oito minutos com penálti de Tomás Pereira, a mesma via que Marti Casas utilizou para chegar à igualdade (1-1), definitivamente, aos 37.

#HóqueiSCP | ? FINAL DO JOGO:



Goleada dos Leões em terras francesas por 3-7, na 2.ª jornada do Grupo D da WSE Champions League! ????



?? @FerranFont9 (4), @ToniPerez57, João Almeida (2) e João Souto. #SCRASCP #OKEuro pic.twitter.com/S6CUelacBS — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) February 9, 2023

As formações portuguesas lideram com quatro pontos, mais três do que os rivais espanhóis.

Já o campeão nacional, FC Porto, impôs na "poule" B um invulgar 0-0 na visita ao Noia, num embate em que brilharam os guarda-redes, defendendo vários livres directos, no que foi a segunda igualdade dos "dragões" em outros tantos jogos.

Em duelo italiano, o Trissino, que tinha empatado no Porto, venceu o Sarzana por 7-3, liderando agora com os mesmos quatro pontos do Noia, mais dois do que os "azuis e brancos".

O Sporting foi a França passear a sua superioridade ante o Saint-Omer, concretizada em 3-7, com quatro golos do espanhol Ferrán Font, os quatro primeiros, enquanto Toni Pérez, João Almeida e João Souto apontaram um golo cada.

No mesmo Grupo D, o Óquei de Barcelos marcou por Alvarinho aos seis e aos 33 minutos, e Miguel Rocha "facturou" aos 22, no triunfo sobre o Reus por 3-1, destronando-o do segundo lugar, com os mesmos três pontos, a três dos "leões", comandantes com dois êxitos.

Em Valongo, houve casa cheia para a recepção ao Barcelona e Carlitos, de livre directo, logo no primeiro minuto, colocou a equipa da casa em vantagem. Vantagem, essa, que seria revertida com golos de Pau Bargalló e João Rodrigues, antes de Miguel Moura fazer o 2-2.

Os catalães voltaram a marcar - e novamente por Bargalló, que chegou mesmo ao hat-trick -, Miguel Moura ainda bisou e o Valongo esteve muito próximo do 4-4, mas seria o Barcelona, de penálti, a fiixar o 3-5 final, por Hélder Nunes.

O Barça comanda o grupo com seis pontos, enquanto o Valongo e o Forte dei Marmi estão igualados com três.