Ter ou não ter filhos: um manifesto contra a culpa, por Sheila Heti

Há uma luta na cabeça da protagonista de Maternidade, um embate ambivalente feito de perguntas para as quais tenta obter respostas. Uma batalha obsessiva para chegar a uma decisão que envolve culpa, pressão do tempo e pressão social, expectativas alheias, procura de realização pessoal, liberdade. Uma guerra solitária com os fantasmas e sonhos que a visitam na vigília ou durante o sono. Nessa turbulência íntima, marcada por um policiamento social — quando o namorado de uma amiga diz: “Sendo uma mulher, não podes só dizer que não queres ter filhos. Tens de ter um plano ou uma ideia do que queres fazer em vez disso. E é melhor que seja algo grandioso” — mas também por uma espécie de luto face ao que se perde ao tomar o caminho contrário à via dominante, há uma indagação filosófica, artística, amorosa, sexual, religiosa, mas sobretudo literária acerca de uma das maiores fontes de ansiedade para uma mulher: ter ou não ter um filho. Uma decisão que é o contrário de outra (não)decisão: deixar acontecer. Ser mãe não podia acontecer por isso. Essa é a única certeza da protagonista de Maternidade no momento em que ter ou não ter um filho passa a ser uma obsessão. É preciso saber, não deixar para mais tarde, porque para uma mulher o tempo corre de maneira diferente.

