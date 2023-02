Carlos Alberto Moniz com todos os mares da música

Projecto desmesurado, pela sua dimensão, Por Esse Mar Abaixo é um disco que sai vencedor de tamanho desafio. No dia 14 estreia-se ao vivo no Porto, na Casa da Música.

O mar foi sempre o início. Carlos Alberto Moniz já andava a celebrar 50 anos de carreira com um disco a que chamou O Amor Virá Mais Tarde (2020), mas já tinha na ideia fazer um disco onde o mar fosse centro e mote. Nessa altura, não lhe passava pela cabeça que iria acabar por fazer um CD triplo, com 51 canções (17 em cada disco), 88 cantores e instrumentistas, e quase três horas de música. Pois é esse disco que está a ser publicado nas plataformas digitais ao ritmo de uma canção por semana e que chega agora a um palco grande: o da Casa da Música, no Porto, no próximo dia 14, às 21h.