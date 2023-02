Este mundo estúpido dos Yo La Tengo

“Prepare to die, prepare yourself while there’s still time”, canta Ira Kaplan em Until it Happens. O tempo, a inevitabilidade da morte, está tudo na cabeça do vocalista e guitarrista da instituição indie que são os Yo La Tengo. “Como toda a gente, não estamos a ficar mais novos”, diz ao Ípsilon via Zoom a partir de Nova Iorque. “Ao contrário de muita gente, estamos mais velhos, estamos a fazer isto há muito tempo e, mesmo que não tenhamos planos para parar, a física diz-nos que o fim está mais próximo do que estava há uns anos”, continua. “É algo em que uma pessoa pensa. E se precisássemos de algum lembrete, os últimos anos certamente recordaram a toda a gente a fragilidade das coisas que podemos tomar como garantidas”. Ira Kaplan fez 66 anos em Janeiro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt