Rui Moreira e Montenegro juntos num almoço com PSD a olhar para as europeias

Autarca do Porto e líder do PSD estiveram num almoço, promovido pelo CEO do Grupo Simoldes. Fernando Nogueira, Luís Amado, Luís Marques Mendes e José Luís Arnaut foram alguns dos presentes.

O independente Rui Moreira, que preside à Câmara do Porto e é apontado no PSD como uma “boa solução” para liderar a lista do partido às europeias de 2024, almoçou neste sábado com Luís Montenegro, que tem nas eleições para o Parlamento Europeu do próximo ano o seu primeiro grande teste na liderança dos sociais-democratas.