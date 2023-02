Uma casa “feita à medida” para viver (sem muros) em Ponte de Lima

Na Casa Primus, em Ponte de Lima, a simplicidade das linhas modernas mistura-se com a ruralidade da paisagem. É uma casa construída em “L” numa cota elevada e sem muros a quebrar o ângulo de visão. Ainda assim, a habitação mantém a privacidade e revela muito pouco desde a rua.

“Temos sempre muita cautela na maneira como trabalhamos esta forma em 'L' porque é abstracta e pode influenciar bastante a forma como se vive no espaço”, começa por explicar ao P3 Sara Pertile do atelier Lopes Pertile Architects.

Nesta obra, admite o arquitecto Diogo Lopes, as dimensões são propositadamente exageradas, mas os espaços fluem como um só. É por isso que o pavimento da cozinha e sala só termina no jardim e que as paredes vão ficando cada vez menos espessas à medida que avançamos para o exterior. “As paredes têm também uma capacidade de estruturar e de se evidenciarem no exterior ao ponto de darem um carácter menos pesado à fachada. Tentamos ao máximo ter uma em vidro contínua, reduzindo ao mínimo os limites entre uma janela e outra”, acrescenta.

No interior, o branco e as entradas de luz conferem um ar “limpo e elegante” e contrastam com os elementos mais escuros, como a ilha de mármore da cozinha, a lareira da sala e os granitos da região. Para Sara, cada construção é única e, por isso, “cada detalhe tem que ser diferente e feito à medida”. Neste caso, o elemento que mais se destaca é o deck, ligeiramente elevado em relação ao solo e que exigiu maior criatividade.

“Não queríamos que fosse demasiado imponente à vista do exterior, porque já tem esta proeminência de estar elevado em relação a todo o contexto. Fizemos um remate de zinco no chão que está em contacto com a terra e é duradouro”, destaca Diogo.

A obra começou a ser construída em 2018 e ficou terminada em 2022. João Morgado fotografou-a, captando as linhas simples, os contrastes ea união do interior e exterior. Quando ficou terminada, a Casa Primus tornou-se no local onde o proprietário sempre sonhou viver.