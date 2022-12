Em Braga, uma casa surgiu das vinhas e enfiou-se na natureza com uma família lá dentro

De um terreno de cultivo para os traços modernos da simplicidade arquitectónica — assim nasceu a casa D, em Dadim, Braga. Onde antes existia uma vindima sem grande utilidade ergue-se agora uma casa moderna, construída de raiz, que se distingue pela complexidade estrutural: grandes caixas pousadas na parte superior do terreno que organizam a disposição e orientação da casa, protegendo-a “da vizinhança e da rua.” No entanto, de lado está aberta “para sul/poente, que é onde está a paisagem e a natureza”, explica ao P3 Luís Cunha, arquitecto fundador do atelier L2C Arq.

A construção desta habitação surgiu do contacto do cliente. Com uma família de cinco elementos, três crianças e dois adultos, pretendia construir uma casa do zero. O primeiro passo foi encontrar um terreno que cumprisse os requisitos e o vencedor foi também recomendado pelo gabinete de arquitectura. Está situado junto “a uma estrada onde tudo era maioritariamente residencial”, com uma vista sobre a cidade de Braga, rodeado por natureza e com quatro mil metros quadrados. A localização e dimensão deste terreno foram a inspiração de todo o projecto. “A partir do momento que o vimos, achamos que seria mais interessante tirar o maior partido do lugar — tentamos sempre incluir a arquitectura do lugar e conjugá-la com aquilo que a rodeia”, relata o arquitecto.

Apesar dos desejos que, por vezes, o cliente levava, para o arquitecto conciliar as duas visões foi bastante fácil. “O que nós tentamos fazer é desligar um bocadinho dessas ideias preconcebidas e mostrar outros caminhos para depois desenvolver o trabalho por completo e mostrar-lhe um projecto que ele perceba poderá ser a sua casa.” E, assim, a Casa D tornou-se, após a construção, parte da paisagem. A escolha de materiais naturais por parte do cliente tornaram possível usar a pedra e a madeira para que fosse possível “relacioná-los um pouco, em termos cromáticos, com aquilo que é a envolvente.”

Um aspecto que caracteriza a casa é a zona social “que está toda interligada e tem várias formas de serem apropriadas.” A disposição permite que, no Inverno, mesmo com as janelas fechadas, exista um relação entre sala de estar, sala de jantar e cozinha, “com o elemento do fogo na parte central”, permitindo ter sempre um open space. Por outro lado, possibilita, no Verão, “abrir as janelas todas da sala de jantar e estabelecer uma ligação com o exterior onde se situa a piscina”. Outro ponto que se destaca é o jardim vertical no exterior que “ajuda a esconder a materialidade da fachada e vai buscar também o outro lado da natureza.”

A casa D tem ainda uma "zona jovem", um quarto de brincar e um escritório para os mais novos mesmo ao lado da zona social, para que cada faixa etária tenha o seu espaço social, perto uns dos outros. Tudo para criar um “abrigo para que a família lá possa passar bons momentos”.

Texto editado por Amanda Ribeiro