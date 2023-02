André Cepeda não nos encerra no bálsamo da melancolia; há sempre luz

Sopro, exposição de André Cepeda na Rialto6, começa na rua. Na fachada do nº 6 da Conde Redondo, encontramos, a cintilar numa caixa de luz, a imagem de um homem. Ele inclina-se sobre o que parece ser um saco, comida ou apenas o chão. Vemo-lo só, numa estrada sem carros, pintada de lixo. É por aqui que a exposição se inicia, nesta fotografia. Aqueles que ainda se lembram de Ballad of Today, recordá-la-ão. Nesta exposição, sobre a qual se escreveu, André Cepeda deixou-nos um retrato de um território à qual chegara há dois anos: Lisboa, com as suas zonas escuras e luminosas, vista à distância, numa deambulação em busca de um lugar.

