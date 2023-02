Marcelo recebe ordens profissionais com olhos postos na declaração de inconstitucionalidade

Quatro dias depois de enviar para o Tribunal Constitucional o decreto sobre o novo regime das ordens profissionais, Marcelo Rebelo de Sousa recebe nesta terça-feira ao fim da tarde o Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP). No requerimento da fiscalização preventiva, o Presidente da República usou boa parte dos argumentos críticos que os membros dos CNOP (e também os responsáveis de cada ordem profissional) deixaram no Parlamento nas várias audições e nos pareceres que enviaram durante o processo legislativo.

Uma das questões centrais que os 18 bastonários vão abordar com o Presidente da República é a imposição da criação de órgãos de regulação e fiscalização com membros externos às ordens, o que violará o princípio constitucional da auto-regulação daquelas associações.

Esta ideia foi integrada no projecto de lei do PS e nasceu de uma proposta da Autoridade da Concorrência (AdC), cujo plano de acção propunha a separação das duas funções, regulatória e representativa, atribuídas às associações públicas profissionais.

"A atribuição das duas funções gera um conflito de interesses, inerente no sistema de auto-regulamentação, que pode conduzir à adopção de regulamentação desproporcional, que favorece os interesses privados ou corporativos, em detrimento do interesse público, do bem-estar e da concorrência", argumentava a AdC no parecer que enviou ao Parlamento.

As ordens chegaram a acusar os partidos, em especial o PS, de "tentativa de governamentalização e ingerência do poder político", alegando que estavam a "desrespeitar a autonomia de que as mesmas sempre gozaram, ou até desvirtuando a sua natureza".

O decreto da Assembleia estipula que as associações públicas profissionais passem a dispor de um novo órgão, o conselho de supervisão, que "zela pela legalidade da actividade" exercida pela associação e tem poderes de controlo, nomeadamente em matéria de regulação do exercício da profissão. Tem uma maioria (60%) de membros não inscritos na ordem.

A par desse órgão de supervisão, o decreto impõe ainda a existência de um órgão disciplinar que integre personalidades de reconhecido mérito mas que não sejam membros dessa ordem profissional. E também prevê que cada associação profissional passe a ter obrigatoriamente um provedor dos destinatários dos serviços, também ele uma personalidade independente, de fora da ordem profissional, proposto pelo órgão de supervisão, que pode participar em processos que implicam infracções disciplinares aos membros da ordem.

As ordens profissionais alegaram que as regras agora impostas pelo Parlamento têm "normas prejudiciais ao serviço público que prestam à sociedade, porquanto atentam contra o seu funcionamento eficaz, democrático e independente e configuram uma tentativa de governamentalização das mesmas".

Ao justificar o envio do diploma para o TC, o Presidente da República alegou que lhe levanta "dúvidas relativamente ao respeito de princípios como os da igualdade e da proporcionalidade, da garantia de exercício de certos direitos, da auto-regulação e democraticidade das associações profissionais, todos previstos na Constituição da República Portuguesa".

Porém, os representantes das ordens têm ido mais longe, contestando normas que Marcelo Rebelo de Sousa não assinalou no seu pedido de pronúncia ao TC, como é o caso dos estágios pagos. O CNOP tem assinalado que a imposição de pagamento dos estágios pode levantar problemas de sobrevivência a muitas sociedades de algumas ordens profissionais.

O Tribunal Constitucional tem até dia 26 de Fevereiro para se pronunciar sobre o pedido de fiscalização preventiva.

Apesar de a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa ter sido anunciada pelo CNOP, não consta da agenda oficial anunciada pela Presidência da República para esta terça-feira - aparentemente por ser uma reunião privada, sem acesso da comunicação social nem declarações à chegada ou saída.