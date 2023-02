Lamborghini despede-se do V12 com dois carros únicos: Invencible e Auténtica

Duas unidades sem réplica prevista, com as quais a Lamborghini pretende fazer uma despedida festiva do motor de combustão V12 naturalmente aspirado.

A arquitectura V12, em que 12 cilindros estão dispostos em duas bancadas de seis, unidas e formando um "V", tem tido um lugar especial no coração da Lamborghini, desde que o seu fundador, Ferruccio Lamborghini, decidiu criar o carro desportivo perfeito. Foi assim que nasceu o primeiro 350 GT, que entrou em cena em 1963, com um V12 naturalmente aspirado capaz de produzir 320cv.

O passar do tempo não roubou destaque ao V12 entre a gama do emblema de Sant'Agata Bolognese. Mas as regras de descarbonização ditam o seu fim, e se a Lamborghini pretende manter-se em jogo terá de transformar a sua alma. Assim, o derradeiro capítulo do V12 começou em 2011, com o lançamento do Aventador com um motor de 6,5 litros a debitar 700cv. Agora, chegam as notas finais de um motor que ficou para a história pela música que produz.

O Invencible e o Auténtica, um coupé e um roadster criados para tecerem um elogio ao motor que lhes dá vida, marcam o fim da produção de supercarros desportivos sem electrificação.

Tanto o Invencible como o Auténtica foram concebidos no Centro de Estilo da Lamborghini com o objectivo de serem a “expressão máxima de criatividade aplicada à plataforma V12”.

Foto Detalhe do interior do coupé Lamborghini Invencible DR

"O motor V12 é um dos pilares da nossa história e do sucesso da nossa marca", constatou Stephan Winkelmann, presidente e CEO da Automobili Lamborghini, citado em comunicado. "E antes de entrarmos em pleno movimento da Direzione Cor Tauri (o nome dado à estratégia de sustentabilidade do emblema), sentimos que era justo celebrar a combustão V12 com dois carros únicos que representam perfeitamente o nosso conceito de excelência na esfera da personalização."

Os dois veículos partilham o chassis monocoque de fibra de carbono e a carroçaria também em carbono, o que lhes permite reclamar um baixo peso, que é associado a linhas aerodinâmicas para números impressionantes de aceleração e velocidade.

O cockpit de ambos os carros apresenta linhas limpas, com um tablier minimalista embelezado por aberturas de ar hexagonais impressas em 3D, e a consola sem instrumentos serve para enfatizar a leveza dos volumes e concentrar a atenção do condutor na estrada. Além disso, o cockpit, emoldurado por fibra de carbono, apresenta instrumentação digital com gráficos dedicados para cada um dos carros.

O coupé Invencible é caracterizado pelo contraste entre o vermelho dominante e os elementos com aspecto de carbono com detalhes vermelhos. O roadster Auténtica apresenta carroçaria em Grigio Titans (cinzento), com pormenores em Matt Preto e pintura em Giallo Auge (amarelo), uma cor ecoada nas pinças de travão e nos principais elementos aerodinâmicos.