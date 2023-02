Marcelo revela que Governo mantém exames finais no ensino secundário

Marcelo Rebelo de Sousa revelou que está “superada” a divergência entre os ministérios da Ciência e da Educação e que o Governo irá manter os exames finais do ensino secundário. Em Olhão, o Presidente da República adiantou que “se chegou à conclusão de que há exames para termo do secundário”.

Aproveitando uma deslocação a Olhão, onde deu uma aula a alunos do ensino secundário desse concelho e visitou um imigrante nepalês agredido, o Presidente da República afirmou que “não fazia sentido” acabar com os exames nacionais no final do secundário. Notou ainda que a divergência entre os ministérios da Ciência e da Educação está “superada”, chegando-se à “conclusão de que há exames para termo do secundário”. A seu ver, “é bom” e “faz sentido” que assim seja.

“O que sei do Governo é que se chegou à conclusão de que há exames para termo do secundário”, continuou o Presidente da República. “Outra coisa é a admissão ao ensino superior, onde há uma parte que é comum e outra que são as próprias instituições de ensino superior a escolherem que tipo de avaliação para o acesso”, completou.

Na passada quinta-feira, o PÚBLICO noticiou o desentendimento entre o ministério da Educação e o ministério da Ciência quanto ao fim dos exames do secundário. O ministério da Educação, chefiado por João Costa, pretendia acabar com os exames nacionais, estabelecendo uma “distinção entre o que é a certificação do ensino secundário e o acesso ao ensino superior” conforme estava estabelecido no programa do Governo.

Já o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, liderado por Elvira Fortunato, defendeu a manutenção dos exames, propondo aumentar o seu peso (passando a valer pelo menos metade da nota de candidatura ao ensino superior).

Desde a pandemia de covid-19 que deixou de ser obrigatória a realização de provas para a conclusão do ensino secundário, passando apenas a ser realizados exames às disciplinas escolhidas pelos estudantes que pretendam ingressar no ensino superior.