Ministros da Educação e Ensino Superior em desacordo sobre fim dos exames nacionais

Decisão final só será conhecida na próxima semana e passa no crivo pelo primeiro-ministro. Académicos divididos entre perda de um elemento regulador do ensino e a liberdade ganha pelo secundário.

Quase um mês depois de ter vindo a público a proposta de acesso ao ensino superior que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) tem discutido com os parceiros do sector, ainda não está fechado o modelo que vai vigorar nos próximos anos. A decisão final só deve ser conhecida na próxima semana e tem no fim da obrigatoriedade de realização dos exames nacionais para a conclusão do ensino secundário o maior motivo de divergência. Não há consenso sobre os impactos dessa solução, nem entre académicos, nem mesmo dentro do Governo.