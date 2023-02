Grupo de jovens espancou e roubou imigrante em Olhão

Um grupo de jovens terá agredido um imigrante em Olhão, distrito de Faro, na noite de 25 de Janeiro, como mostra um vídeo partilhado nas redes sociais. O caso está sob investigação da PSP.

No vídeo divulgado vê-se um grupo de jovens a espancar um homem, derrubando-o com pontapés e agredindo-o no chão. Um dos agressores tentou também atear fogo ao cabelo da vítima com um isqueiro, que já tinha tentado fugir mas caiu ao ser atacada com um pau.

Por várias vezes, o homem pediu que parassem, sem conseguir defender-se.

O objectivo terá sido roubar o que tivesse na mochila que transportava. Através do vídeo não é possível perceber se a bicicleta em que a vítima seguia foi também roubada.

Ao PÚBLICO, a PSP de Faro adiantou que a denúncia foi formalizada, mas que ainda não são conhecidas as idades dos envolvidos nem a nacionalidade da vítima.