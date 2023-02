Camden Highline, um novo parque no céu de Londres

Deverá ser inaugurado em 2025 o parque suspenso que se inspira no seu homónimo de Nova Iorque. Mas com as devidas diferenças.

Um parque suspenso e um percurso pedonal ao longo de vias ferroviárias abandonadas. Com luz verde desde Janeiro, o Camden Highline já tem projecto e sabe-se agora que o esquema, que deverá ser inaugurado em 2025, andará muito próximo do seu homónimo de Nova Iorque, terminado em 2014.

"Um novo parque no céu de Londres." É assim apresentado o projecto que pretende "ligar pessoas e lugares".

A extremidade oeste da "ponte" Camden Highline começa em Camden Gardens, a cinco minutos a pé do metro de Camden Town e do famoso mercado de rua. A subida em rampa será construída a sul do parque e levará os visitantes pelo arco ferroviário em altura, através da copa das árvores e diversas zonas de lazer, e sobre um "pórtico flutuante", que oferecerá vistas sobre o parque e o viaduto ferroviário vitoriano.

Todas as entradas da Highline fornecerão acesso sem degraus e, em Camden Gardens, existirá um elevador panorâmico.

Uma das principais diferenças entre os projectos de Nova Iorque e Londres é o comprimento do percurso, uma vez que o britânico irá estender-se por 1,2 quilómetros, menos de metade do trajecto norte-americano.

A outra enorme diferença espera-se que seja o montante gasto neste novo projecto, bem inferior ao investimento norte-americano. Estima-se que a primeira fase do projecto custe 14 milhões de libras (cerca de 15,6 milhões de euros).