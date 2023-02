Terça na TV: Gangs de Nova Iorque, vozes de Lisboa e elementos no espaço

CINEMA

Gangs de Nova Iorque

Nos Studios, 21h15

Nova Iorque, 1863. Um jovem imigrante de ascendência irlandesa regressa a Five Points para se vingar de Bill, the Butcher, o líder de um grupo que matou o seu pai. O percurso do rapaz transforma-se então numa luta tanto pela sua própria sobrevivência, como por um espaço para o seu povo.

Com realização de Martin Scorsese e com Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz nos papéis principais, o filme recebeu nomeações para dez Óscares.

A Dívida

AXN, 23h49

John Madden realiza este remake do filme de Assaf Bernstein, com Helen Mirren, Sam Worthington, Tom Wilkinson e Jesper Christensen no elenco.

Em 1966, três jovens agentes da Mossad capturam o “cirurgião de Birkenau”, um médico nazi responsável por experiências atrozes com prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz. Supostamente, abatem-no quando ele tenta fugir. Mas, 30 anos depois, um homem num hospital psiquiátrico ucraniano reclama ser o verdadeiro médico-monstro.

Ouistreham - Entre Dois Mundos

RTP1, 00h04

Farta de teorizar sobre a crise, o desemprego e a precariedade, a escritora Marianne Winckler tira seis meses para sentir na pele o significado de tudo isso e vai trabalhar como empregada de limpeza.

Escrito e realizado por Emmanuel Carrère, o filme transporta para o grande ecrã o best-seller de não-ficção escrito por Florence Aubenas. O papel principal é de Juliette Binoche, numa interpretação nomeada para o César de melhor actriz.

Um Lugar Silencioso

Fox Movies, 00h42

Uma história pós-apocalíptica de terror dirigida por John Krasinski, segundo um argumento seu, de Bryan Woods e Scott Beck, que conta com o próprio Krasinski e Emily Blunt (sua mulher) como protagonistas.

Numa Terra ocupada por alienígenas que dizimaram a maior parte da Humanidade, uma família sobrevive numa quinta isolada no norte de Nova Iorque. Sabendo que os invasores são cegos mas caçam através do som, pelo que qualquer ruído pode significar a morte, têm de permanecer em silêncio absoluto.

SÉRIE

Abrigo

RTP2, 22h01

Estreia. As noites de segunda a sexta são ocupadas pelos oito episódios da minissérie islandesa que segue a história (inspirada em eventos reais) de um negócio de pesca montado, nos anos 1980, por um casal e um grupo de amigos.

Começam por comprar uma traineira e não tardam a ver florescer um pequeno império. O drama e as intrigas despontam a partir do momento em que o Governo introduz quotas de pesca restritivas que ameaçam a sobrevivência da empresa e que têm como dano colateral a corrosão das relações entre eles.

DOCUMENTÁRIOS

Silêncio - Vozes de Lisboa

TVCine Edition, 22h

Céline Carlisle e Judit Kalmar realizam este retrato de Lisboa e do fado que pulsa num dos seus bairros mais típicos – uma Alfama de identidade forte, mas de traços descaracterizados pela gentrificação. Entre o vazio de uma tasca fechada pela pressão imobiliária e o som de um tuk-tuk, a reflexão sobre a mudança manifesta-se nas vozes e de Ivone Dias e Marta Miranda, duas fadistas de gerações diferentes.

A Conquista do Espaço

Odisseia, 22h30

Estreia. A exploração espacial é abordada a partir dos quatro elementos que regem a vida como a conhecemos e o modo como terão de ser controlados em ambientes desconhecidos.

No primeiro episódio, dedicado ao ar, a série documental vai ao encontro de especialistas que revelam como “tirar partido de todos os tipos de movimento deste elemento para reinventar a forma como viajamos, produzimos electricidade ou transportamos mercadorias”. Nas próximas terças-feiras, estarão em foco a água, a terra e o fogo.

INFANTIL

Era Uma Vez… O Homem

RTP2, 10h04

As manhãs do Espaço Zig Zag acolhem a série animada francesa desde o primeiro episódio. Criada em finais dos anos 1970, explica a origem e a evolução do ser humano através de narrativas simples e personagens divertidas que ressurgiriam em títulos posteriores do franchise, em que o tema era o espaço ou o corpo humano.