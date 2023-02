Grammys: Quem é Samara Joy, estrela do jazz que venceu Anitta

Samara Joy, uma cantora de jazz dos Estados Unidos, venceu o Grammy de Artista Revelação, acumulando duas estatuetas na cerimónia da madrugada desta segunda-feira, mandando Anitta para casa sem nenhuma. A cantora brasileira, primeira brasileira a ser nomeada para um Grammy em quase 50 anos, era uma das favoritas na categoria.

Samara Joy nasceu no Bronx, bairro de Nova Iorque que é considerado o berço do hip hop. Ficou conhecida quando ganhou a competição Sarah Vaughan International Jazz Vocal em 2019 e lançou o seu primeiro álbum, Samara Joy, dois anos depois. Em 2022, lançou Linger Awhile, seu segundo disco.

As actuações de Joy remontam aos seus tempos de estudante no ensino secundário, quando cantava com uma banda de jazz. A intérprete nasceu num lar musical: é neta do casal de cantores gospel Elder Goldwire e Ruth McLendon, do grupo The Savettes, e o seu pai, Antonio McLendon, andou em digressão pelos Estados Unidos como baixista da banda do cantor gospel Andraé Crouch.

Depois de Samara Joy derrotar Anitta, fãs brasileiros encheram o mais recente post da artista americana nas redes sociais com comentários ofensivos. Alguns internautas declararam o ódio do Brasil à cantora e exigiram a devolução do prémio, entre outras ofensas. Entre as mensagens estavam comentários como "a Anitta é mundial e você não é" e "o Brasil te odeia". Outros internautas reconheceram a deselegância: "Aqui podemos ver brasileiros passando vergonha", escreveu um utilizador.