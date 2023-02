Festa do Cinema Italiano presta homenagem ao realizador Elio Petri

O cinema de Elio Petri, realizador que olhou de forma crítica para a sociedade italiana, vai ser exibido na íntegra a partir de finais de Março na Festa do Cinema Italiano, em Lisboa, revelou a organização esta segunda-feira.

"Original, mordaz, anticonformista, Elio Petri (1929-1982) foi um dos grandes nomes do cinema italiano, que hoje, mais do que nunca, é importante lembrar", sustenta a organização do evento, que levará a retrospectiva integral do realizador à Cinemateca Portuguesa.

Este será um dos focos da 16.ª edição da Festa do Cinema Italiano, que arranca a 29 de Março em Lisboa e se estenderá por duas dezenas de cidades portuguesas até Julho.

De Elio Petri, a Festa do Cinema Italiano destaca, entre outros, os filmes Inquérito a um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita (1970), premiado nos Óscares, e A Classe Operária Vai Para o Paraíso (1971), Palma de Ouro em Cannes.

A Cinemateca Portuguesa, parceira nesta retrospectiva, exibirá 11 longas-metragens de ficção e "alguns documentários de curta e média metragem" de um cineasta que tinha "um olhar bastante crítico e cáustico da sociedade italiana saída do período do chamado milagre económico italiano, do pós-Guerra ao final da década de 1960".

A associação Il Sorpasso, que organiza a Festa do Cinema Italiano, anunciará posteriormente a programação deste ano, que remete para "um imaginário de férias, de viagem e para a estética dos dias de sol nas praias italianas".