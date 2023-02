Leonardo DiCaprio deu o nome da mãe a uma cobra devoradora de caracóis

O actor baptizou a nova espécie numa tentativa de promover o debate sobre o impacto negativo da exploração mineira na biodiversidade da América Central e do Sul.

Quando o actor Leonardo DiCaprio vai a uma cerimónia de entrega de prémios, a sua mãe está frequentemente ao seu lado. Agora, o actor conquistou um novo espaço para a Irmelin noutro lugar especial: nos arquivos da biologia.

O actor baptizou recentemente uma espécie de cobra que se alimenta de caracóis, há pouco tempo descoberta, em homenagem à sua mãe, Irmelin, numa tentativa de chamar a atenção para as ameaças que a exploração mineira representa para a biodiversidade na América Central e do Sul.

Sibon irmelindicaprioae – a cobra comedora de caracóis de DiCaprio – é um réptil dócil que habita no leste do Panamá e noroeste da Colômbia, onde procura por caracóis e lesmas nas folhagens de palmeiras, nas árvores e arbustos. Mas as florestas antigas que lhes servem de abrigo estão ameaçadas.

Parte do motivo tem a ver com a conversão de habitat em campos de pasto, dizem os investigadores num artigo que descreve a espécie, juntamente com outros quatro tipos de serpentes comedoras de caracóis recentemente identificados, na revista ZooKeys. Mas a exploração mineira representa outra ameaça.

"Vastas áreas" de floresta tropical estão a ser limpas para apoiar a exploração mineira em grande escala, que, por sua vez, devastam o habitat das serpentes, segundo os investigadores. Fora das áreas protegidas do Panamá, escrevem, apenas 54% do habitat da S. irmelindicaprioae permanece.

O estudo segue a evolução das serpentes utilizando a informação do ADN de uma variedade de espécies dentro da Dipsadini. Conhecida como uma "tribo" animal em termos taxonómicos, o grupo inclui um conjunto diversificado de serpentes comedoras de caracóis com habitat em toda a América Central.

Foto Actividades mineiras de ouro na província de Napo, Equador Ivan Castaneira

Os investigadores utilizaram ferramentas genéticas para criar um mapa de árvores que rastreia as relações entre as serpentes. A análise levou-os a identificar as novas espécies e a propor-lhes nomes.

A exploração mineira destrói o habitat e estimula a poluição, que afecta as lesmas e caracóis que servem como principal fonte de alimento destas serpentes. Tanto a mineração legal como a ilegal, que disparou durante a pandemia, ameaçam as serpentes, afirma o biólogo Alejandro Arteaga, co-autor do estudo, num comunicado de imprensa.

Nas florestas tropicais do Rio Nangaritza, no Equador, a mineração transformou uma paisagem intocada no pesadelo de um conservacionista, diz o investigador. O rio "já não é um paraíso", nota Arteaga que alerta: "Centenas de mineiros ilegais que utilizam retroescavadoras tomaram posse das margens do rio, que estão agora destruídas e transformadas em escombros.”

O bilionário Brian Sheth, um antigo capitalista de risco transformado em filantropo de conservação, deu nome a outra das espécies, Sibon marleyae, em homenagem à sua filha, Marley.