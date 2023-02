Filipe Teles: “Não há uma visão integrada dos vários aspectos da descentralização”

Se há uma linha que guia as mudanças que têm vindo a ser operadas na máquina do Estado – como a eleição dos órgãos das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), a transferência para as autarquias e a concentração de competências nas CCDR –, ela não é visível. Ou, pelo menos, não tem sido suficientemente explicada, defende o docente no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território Filipe Teles. Tem investigado sobre governança, administração local e políticas territoriais e entende que o caminho para a regionalização está cheio de “armadilhas”.