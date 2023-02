Consumo de droga nas ruas do Porto. O problema é Rui Moreira?

Tendo tido oportunidade de ler o artigo de opinião de Carmo Afonso, “Rui Moreira queria um retrocesso na política da droga. Queria e ainda quer”, não pude deixar de ficar perplexa! Não porque discorde de alguma das suas ideias, nomeadamente do facto de a criminalização do consumo de drogas ser um retrocesso, mas sim porque o referido artigo revela um total desconhecimento e desinteresse em relação ao que realmente se está a passar com as pessoas! Penso aliás que esse é o problema principal. Rui Moreira disse muito mais e levantou várias questões que foram ignoradas pela autora e têm real importância!