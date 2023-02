Avalanche mata dois esquiadores na Suíça

Uma avalanche no cantão suíço de Grisons matou este sábado de manhã dois esquiadores que estavam fora da pista de esqui, depois de três outras pessoas terem morrido soterradas na neve nos últimos dois dias na Áustria.

De acordo com as autoridades suíças, um terceiro membro do grupo de esquiadores foi arrastado pelo deslizamento de neve, mas conseguiu sair ileso. As duas pessoas que morreram são uma mulher de 56 anos e um homem de 52 anos, que ficaram soterradas por uma grande quantidade de neve.

A operação de resgate teve de ser interrompida, durante algumas horas, devido à má visibilidade e às más condições meteorológicas, tendo já sido retomada.

Desde sexta-feira, uma série de avalanches provocou três mortes nas estações turísticas no oeste da Áustria.

Um dos acidentes aconteceu este sábado, quando um esquiador neozelandês, de 17 anos, foi apanhado por um deslizamento de neve. Também um outro esquiador foi dado como desaparecido, tendo depois sido encontrado morto. Na sexta-feira, um chinês de 32 anos também morreu após deixar a pista durante uma avalanche em Solden.

A intensa queda de neve e o vento forte têm aumentado o risco de avalanches nas regiões de Tirol e Vorarlberg. Nos últimos anos, na Áustria, um dos principais destinos de desportos de Inverno, os deslizamentos de neve causaram uma média anual de cerca de 20 mortes.