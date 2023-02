“O cancro acontece”, mas podemos trabalhar todos os dias para o prevenir

Não fumar, não beber, fazer os rastreios. Todos os anos, 60 mil portugueses são diagnosticados com cancro, o que corresponde a dois terços dos nascimentos, avança o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, a propósito do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, que se assinala neste sábado, 4 de Fevereiro. A boa notícia é que 40% dos cancros podem ser prevenidos, considera o Fundo Internacional para a Investigação do Cancro. Como? A resposta está num estilo de vida mais saudável, esclarecem os especialistas ao PÚBLICO.