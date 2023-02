O futebolista que roubou “O Grito”

O grande dia já estava marcado no calendário há vários anos: 12 de Fevereiro de 1994. O início da grande celebração olímpica da Noruega, a cerimónia de abertura dos Jogos de Inverno em Lillehammer, a segunda vez que o país recebia o evento. Ao mesmo tempo, pouco mais de 180 quilómetros a sul, em Oslo, dois homens encostavam uma escada a uma das janelas da Galeria Nacional. Nevava na capital norueguesa. O primeiro a tentar subir pela escada caiu. Mas não desistiram. Em 50 segundos, os dois subiram até à janela, partiram o vidro, entraram no museu e saíram de lá com um dos mais famosos quadros do mundo debaixo do braço.