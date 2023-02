Espaço aéreo junto ao recinto principal no Parque Tejo-Trancão e circulação de embarcações no rio devem ser interditas.

O plano de segurança da visita do Papa Francisco à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza na Grande Lisboa entre 1 e 6 de Agosto, deverá implicar a reposição das fronteiras terrestres durante alguns dias, como já aconteceu com outras deslocações do líder da Igreja Católica a Portugal.