EUA reforçam presença militar nas Filipinas com Taiwan debaixo de olho

Os Estados Unidos fizeram um acordo com as Filipinas para terem acesso a quatro bases militares viradas para Taiwan e para o Mar do Sul da China. Com este novo acordo, as tropas norte-americanas vão poder vigiar as actividades militares chinesas desde o Japão e da Coreia do Sul até à Austrália — de forma constante e sem interrupções geográficas.

Segundo o Departamento de Defesa dos EUA, não se trata de um regresso em força das tropas norte-americanas às Filipinas, mas sim de um acesso a mais quatro bases militares locais. Em vez de milhares de soldados, serão enviados pequenos contingentes num esquema de rotatividade, diz a BBC.

Até à década de 1980, no tempo do ditador Ferdinando Marcos, os EUA chegaram a ter 15 mil soldados estacionados nas Filipinas, nas bases militares de Clark e Subic Bay; o novo acordo entre os dois países, anunciado nesta quinta-feira, é assinado nove meses depois de Ferdinando "Bongbong" Marcos — filho do antigo ditador — ter sido eleito Presidente das Filipinas.

Num comunicado, o Departamento de Defesa dos EUA recorda que já tem "acesso limitado" a cinco bases, e refere que o novo acordo vai possibilitar "um apoio mais rápido a crises humanitárias, a desastres relacionados com o clima e a outros desafios" — no que pode ser lido como uma referência à possibilidade da invasão de Taiwan pela China.

"Não é possível responder a uma ocorrência no Mar do Sul da China sem um acesso às Filipinas", disse à BBC Gregory B. Poling, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington. "Os EUA não querem bases permanentes. Estamos a falar de posições, e não de bases."

Não há confirmação oficial sobre a localização das bases filipinas que vão ser usadas pelas tropas norte-americanas. Segundo a BBC, é provável que três fiquem situadas na maior ilha, Luzon — o território mais próximo de Taiwan além da China continental —, e uma na zona Oeste do arquipélago de Palawan, em frente às contestadas ilhas Spratley.