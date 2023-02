Evocação da Batalha das Flores dá vida e cor ao comércio local de Estarreja

A história do Carnaval de Estarreja não só volta a servir de pretexto para a colocação de uma instalação artística na Praça Francisco Barbosa - com cerca de 1800 flores penduradas - como vai ainda mais longe. Este ano, a autarquia decidiu reforçar a evocação da Batalha das Flores que, no início do século XX, deu início ao cortejo carnavalesco local. Uma das novidades passa pela iniciativa “Nuvens de flores”, que chegará às vitrines do comércio local e é dinamizada pelas ilustradoras Rita Ponciano e Inês Antunes. Outra das propostas prende-se com um workshop dirigido aos seniores das instituições do concelho: vão pegar nas flores usadas na instalação artística do ano passado e reutilizá-las para a criação de novos adereços floridos.

Neste ano de regresso à normalidade, depois de dois anos marcados pela pandemia, o Carnaval de Estarreja faz, assim, questão de celebrar as suas origens e memória. “É algo diferenciador, só Estarreja é que tinha a Batalha das Flores”, introduz Isabel Pinto, vereadora da Cultura, a propósito desse ritual em que foliões e moradores atiravam flores a partir dos carros alegóricos e das janelas das habitações. A tradição perdeu-se no tempo, acabando por ser renovada na edição de 2022 dos festejos carnavalescos estarrejenses. “Constatámos que a reinvenção da Batalha das Flores fomentou um sentimento de pertença da população e, por isso, só podíamos manter esta aposta”, justifica a autarca.

A instalação artística que vai voltar a encher a Praça Francisco Barbosa de cor tem inauguração prevista para 11 de Fevereiro, mas antes disso já existirão muitas flores a tomar conta centro da cidade. Parte delas começam já a tomar forma nos dias 1, 2 e 3 de Fevereiro, nas oficinas que mobilizarão os seniores das instituições particulares de solidariedade social do município - e irão resultar na criação de novos adereços a partir do aproveitamento dos enfeites do ano passado. As restantes irão, então, ser “instaladas” nas vitrines das montras do comércio local - o objectivo passa por fazer chegar o projecto das ilustradoras Rita Ponciano e Inês Antunes a 50 comerciantes -, a partir de 6 de Fevereiro.

O cartaz do Carnaval de Estarreja irá atingir o seu ponto alto entre os dias 11 e 21 de Fevereiro, com os tradicionais corsos, desfile infantil, marchas luminosas, desfile nocturno das escolas de samba e concertos. Este ano, é renovada a aposta no ambiente, com a distribuição de estruturas por todas as sedes dos grupos, a separação de embalagens e a recolha selectiva distribuídas por todo o Sítio do Carnaval e o respectivo encaminhamento para reciclagem das quantidades recolhidas no evento. As receitas da recolha destes resíduos reverterão a favor do Serviço de Oncologia Pediátrica, do Hospital Pediátrico de Coimbra, numa parceria com o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.