Encontrada cápsula radioactiva perdida pela Rio Tinto na Austrália

Reuters/AAP/DEPARTMENT OF FIRE AND EMERG

As autoridades australianas encontraram, esta quarta-feira, a cápsula radioactiva que estava perdida na Austrália Ocidental. “Encontrámos a agulha no palheiro”, disseram as autoridades, citadas pela BBC.

A cápsula prateada, de oito por seis milímetros, usada em operações de mineração, contém uma substância radioactiva chamada Césio-137, que emite níveis de radiação perigosos para a saúde humana. Se tivesse sido manuseada de forma incorrecta, podia ter-se tornado muito perigosa, originando queimaduras na pele e a exposição prolongada pode causar cancro.

Para encontrar a cápsula, deu-se início a uma busca de grande escala, ao longo da rota de 1400 quilómetros que o camião que a transportava percorria no momento em que a perdeu: começando numa mina perto da remota cidade de Newman e indo até aos subúrbios a norte de Perth, uma cidade com 2,1 milhões de habitantes. O camião chegou a um depósito de Perth em 16 de Janeiro, mas as autoridades só foram alertadas para o incidente na última quarta-feira.

Os serviços de emergência usaram equipamento especializado para tentar encontrar a cápsula, incluindo detectores de radiação.

Na segunda-feira, a dona da cápsula, a gigante mineira anglo-australiana Rio Tinto, já tinha pedido desculpa por a ter perdido. A cápsula radioactiva, que faz parte de equipamento usado na indústria de mineração para medir a densidade do minério de ferro, foi transportada por uma empresa certificada.