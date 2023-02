Bruxelas avança propostas para ultrapassar subsídios dos EUA e reter tecnologias limpas na UE

A União Europeia não quer perder a liderança mundial no processo de transformação e transição da economia para um novo paradigma de neutralidade climática, e para não se deixar ultrapassar por seus concorrentes — sejam eles os aliados como os Estados Unidos da América, ou os rivais como a China — está disposta a liberalizar, ainda que de forma temporária, as ajudas de Estado para o financiamento das empresas do sector das tecnologias limpas, de forma a conseguir ultrapassar os subsídios atribuídos nesses países.