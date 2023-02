Na ressaca do mercado, Sporting e Sp. Braga reencontram-se em Alvalade

Um mês e meio depois de 45 minutos avassaladores do Sporting colocarem o Sp. Braga de fora da Taça da Liga – os “leões” bateram os “arsenalistas”, por 5-0 -, os minhotos regressam nesta quarta-feira ao Estádio José Alvalade (21h15, SPTV1) na ressaca de um mercado de transferências de Janeiro que retirou trunfos importantes a Rúben Amorim e Artur Jorge. No fecho da 18.ª jornada da I Liga, sportinguistas e bracarenses entram em campo com pouca margem de erro.

É o jogo de maior cartaz da primeira ronda da segunda volta e, para apimentar um duelo entre clubes que nos últimos anos têm muitos pontos de contacto, os dois confrontos entre Sporting e Sp. Braga em 2022/23 resultaram em partidas com muitos golos e motivos de interesse: 3-3 em Braga para a I Liga; 5-0 para o Sporting na sua casa nos quartos-de-final da Taça da Liga. Porém, desta vez, Rúben Amorim e Artur Jorge não terão dois jogadores que foram titulares nos dois encontros e que eram peças-chave nos dois clubes.

Líder das assistências do campeonato português na primeira volta, Pedro Porro, agora jogador do Tottenham, deixará na ala direita “leonina” uma lacuna que, a curto prazo, pode receber uma alternativa de qualidade - o catalão Héctor Bellerín -, mas que, no imediato, terá como solução um ex-bracarense (Ricardo Esgaio) que Amorim tem tentado proteger com afinco, mas que esta época colecciona deslizes.

A transferência de Porro para a Premier League mereceu ontem de Amorim um comentário fiel à imagem do técnico. Sem se socorrer a palavras de circunstância, o treinador admitiu que o espanhol fará falta pela “relação profissional”, mas, acima de tudo, pela “relação pessoal”: “A nossa relação é muito próxima, vai fazer falta. No futebol habituamo-nos desde muito jovens a mudar. Um dia são nossos filhos, nossos melhores amigos, e agora é filho do [Antonio] Conte.”

Amorim reconheceu que Porro é “um jogador com características que não se arranja”, por ser “um lateral direito e ter tantos golos e assistências”. “Temos de tentar construir outro, é o que vamos fazer", salientou.

Com Porro noutro campeonato e Paulinho de fora por castigo - o avançado foi penalizado com três jogos -, Amorim recusou qualificar o jogo contra o Sp. Braga como “um tudo ou nada” – em caso de derrota, os sportinguistas ficam a 11 pontos do 2.º lugar -, e mostrou confiança no futuro da sua formação: “As coisas vão mudar e estou entusiasmado com o crescimento da equipa. Sinto que estamos a crescer".

Com a memória da goleada sofrida em Alvalade em Dezembro ainda fresca, mas com o conforto de ter reagido a esse pesado desaire com cinco triunfos consecutivos, Artur Jorge também vai começar a segunda volta sem um dos seus jogadores mais preponderantes – Vitinha já está em Marselha. Porém, o técnico minhoto tem no imediato jogadores de qualidade para atacar a baliza de Adán: Abel Ruiz e Simon Banza, que marcaram no primeiro confronto entre os dois clubes em Braga.

Assim, com três reforços de Inverno convocados (Pizzi, Bruma e Joe Mendes), o treinador minhoto promete em Lisboa um “Sp. Braga capaz de ter a capacidade de lutar por essa vitória” e “um grupo” que “tem demonstrado que, para além de sonhar, tem a capacidade de ser uma equipa competitiva”.