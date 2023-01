Mercado de transferências: Porro já foi, Vitinha a ir, Enzo ainda está por cá

Acompanhe aqui as actualizações mais relevantes do último dia do mercado de Inverno.

Estamos no último dia do período de Inverno do mercado de transferências. Ao início da tarde, já há muita coisa para contar.

A saída de Pedro Porro do Sporting era um desfecho inevitável e apenas dependente de um encontro de valores? Quem cria nessa tese estava certo.

O lateral espanhol foi confirmado nesta terça-feira como reforço do Tottenham, sendo que o Sporting, apesar da perda desportiva de peso – e sabe-se como os “leões” têm tido dificuldades nos laterais neste milénio –, parece ter feito um negócio tremendo: são 45 milhões de euros e mais 15% do passe de Marcus Edwards, que pertenciam ao clube inglês. Negócio fechado.

Mais a Norte, falava-se pouco de um cenário como aquele que “roubou” ao Sporting de Braga um dos seus principais activos. Vitinha vai para Marselha, mas, ao contrário do caso de Porro, parece ser uma perda desportiva menos relevante.

Há Ruiz, há Banza e chegaram também Pizzi e Bruma, que podem permitir a Artur Jorge um desenho diferente, com opções para segundo avançado.

Financeiramente, a venda de Vitinha é mais um bom movimento do clube minhoto, que vai embolsar 32 milhões de euros. Negócio praticamente fechado.

Lá fora, era uma questão de horas até haver confirmação oficial de que João Cancelo vai juntar mais um “tubarão” à sua carreira. Vai deixar Manchester, largando o City, e vai jogar em Munique, juntando-se ao Bayern.

O negócio é um empréstimo até ao final da temporada, mas contempla uma opção de compra que a imprensa internacional estima estar na ordem dos 70 milhões de euros. Negócio fechado.

O que podemos esperar nas próximas horas?

Até ao final do dia é provável que o Sporting apresente um reforço para o lugar deixado livre por Porro. E a opção deverá ser o também espanhol Héctor Bellerín, lateral do Barcelona.

O jogador já foi dos melhores do mundo e, depois de um período de menor fulgor, reencontrou-se no Betis. Agora, no "Barça", voltou a não ter espaço e Xavi já assumiu que o jogador vai ser emprestado.

No Benfica fala-se de Enzo Fernández. Vai sair? Se sim, por quanto? Se não, como será gerido o futuro de um jogador que já forçou a saída e que não foi convocado para defrontar o Arouca nesta terça-feira?

Pensando mais adiante, em caso de negócio feito com o Chelsea, haverá alguma alternativa a Enzo preparada por Rui Costa?

Nos "encarnados", para já, há duas certezas. O empréstimo de Paulo Bernardo ao Paços de Ferreira e o ingresso de Gilson Benchimol. O avançado cabo-verdiano chega cedido pelo Estoril - que renovou com o jogador de 21 anos até 2026 - e fica na Luz até ao final da época com os benfiquistas a ficarem com opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros.

Já Paulo Bernardo deverá ser emprestado até final da época ao Paços de Ferreira, sem opção de compra. O internacional sub-21 português começou a época integrado no plantel principal dos "encarnados", mas jogou apenas duas presenças.