Um mercado de transferências cheio de recordes

E se Enzo Fernández só estivesse a chegar agora ao Benfica? Esteve perto de acontecer. Se o River Plate, em pleno Verão, se tivesse mantido na Taça Libertadores até ao fim, o médio só teria aterrado na Luz no Inverno, talvez não tivesse estado no Mundial do Qatar e ainda não tinha captado a atenção dos milionários do futebol europeu. Talvez tenha acontecido noutro universo. Neste, Enzo vestiu de “encarnado” pouco mais de seis meses, foi campeão mundial com a Argentina e transferiu-se para o Chelsea num negócio avaliado em 121 milhões de euros, um recorde a vários níveis: maior valor pago por um jogador da história do Chelsea e da Premier League; segundo maior valor recebido por um jogador da história do Benfica e do futebol português.