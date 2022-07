Benfica oficializa Enzo Fernández até 2027

O argentino Enzo Fernández, ex-River Plate, assinou esta quinta-feira contrato com o Benfica até 2027, que inclui uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, anunciou o emblema da Luz.

A oficialização da contratação surge três semanas depois de o Benfica ter informado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) do princípio de acordo com o River Plate.

“A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, na sequência do comunicado divulgado no passado dia 23 de Junho de 2022, que está confirmado o acordo com o River Plate para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos do jogador Enzo Fernández, pelo montante de Euro 10.000.000 (dez milhões de euros), ao qual poderá acrescer um valor variável de Euro 8.000.000 (oito milhões de euros)”, refere o comunicado enviado ao regulador do mercado.

Os “encarnados” dizem ter “celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, que vigora até 30 de Junho de 2027, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de Euro 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros)”.

O médio internacional argentino é a sexta contratação do Benfica para a temporada 2022/23, depois das aquisições dos avançados Petar Musa (ex-Boavista) e David Neres (ex-Shakhtar Donetsk) e dos defesas Alexander Bah (ex-Slavia Praga), Mihailo Ristic (ex-Montpellier) e João Victor (ex-Corinthians).

Enzo Fernández tem 21 anos e cumpria a segunda temporada na equipa principal do River Plate, clube no qual foi formado.