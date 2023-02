André Almeida rescinde contrato com o Benfica ao fim de 12 anos

O último jogo que o futebolista tinha realizado com a camisola do Benfica foi a 30 de Abril de 2022.

O internacional português André Almeida rescindiu na terça-feira o contrato que o ligava ao Benfica até final desta temporada, após quase 12 anos de ligação ao clube lisboeta.

Ao acordar a desvinculação no último dia do "mercado" de Inverno, que fechou precisamente na terça-feira (31 de Janeiro), o lateral direito fica livre para assinar por outro clube quando quiser.

André Almeida, de 32 anos, chegou ao Benfica em 2011, proveniente do Belenenses, e após meia época de empréstimo à União de Leiria, acabou por se estabelecer no plantel principal das "águias" a partir da segunda metade da temporada 2011/12, sob o comando de Jorge Jesus.

Desde então, participou em 308 jogos e marcou 11 golos pelo clube da Luz, conquistando neste período cinco títulos de campeão nacional (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2018/19), quatro taças da Liga (2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16), duas taças de Portugal (2013/14 e 2016/17) e uma Supertaça (2017).

Era, de resto, o derradeiro resistente dos jogadores que participaram no inédito tetracampeonato alcançado pelos "encarnados", entre 2014 e 2017, o que lhe permitiu ascender ao estatuto de capitão do plantel benfiquista.

O lateral, que começou a carreira profissional como médio defensivo, após passagens pela formação de Loures, Sporting e Alverca, tinha renovado contrato com o Benfica em 2019, sendo que o vínculo terminava em Junho deste ano.

Almeida, que conta com oito internacionalizações por Portugal e esteve presente no Mundial 2014, consolidou-se no "onze" do Benfica durante vários anos, sobretudo entre 2014 e 2020, antes de sofrer uma grave lesão num joelho, que o afastou dos relvados durante 10 meses.

A última partida oficial com a camisola encarnada remonta a 30 de Abril de 2022, tendo actuado os 90 minutos no triunfo sobre o Marítimo, por 1-0, para a I Liga.

Ainda que continuasse integrado no plantel do Benfica, André Almeida não participou em qualquer encontro das "águias" esta temporada, já sob o comando do alemão Roger Schmidt.