Serão precisos quase dez anos para que a sétima piroga do Lima fique completamente seca

Técnicos do CNANS estiveram em Viana do Castelo para avaliar estado de conservação da canoa resgatada ao rio no sábado. Tem cinco metros e está bastante fragmentada. Em breve haverá diagnóstico.

A piroga está agora na marina de Viana do Castelo. Foi encontrada na sexta-feira no areal do camalhão de São Simão pelo presidente da União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria, na margem esquerda do rio Lima. Estava numa muito zona sujeita às variações da maré, ficando exposta na vazante e submersa na enchente.