“É uma ilusão pensar que se pode ser profissional de vela em Portugal”

Com um currículo ímpar na vela e uma carreira de sucesso construída no estrangeiro, Hugo Rocha fez parte da equipa da Mirpuri Foundation Racing Team que participou na primeira etapa da Ocean Race.

É, de forma consensual, considerado uma “lenda viva” da vela portuguesa e, aos 50 anos, tem um currículo quase inigualável no panorama do desporto português: três presenças em Jogos Olímpicos - conquistou uma medalha de bronze em Atlanta 96; oito títulos de campeão do mundo, distribuídos por diferentes classes. No entanto, para construir uma carreira como profissional de vela repleta de sucessos, Hugo Rocha teve que emigrar.