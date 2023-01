Morreu a actriz Lisa Loring, a primeira Wednesday Addams

Ficou conhecida pelo papel de Wednesday Addams na série dos anos 1960 A Família Addams. Lisa Loring morreu aos 64 anos, este sábado, vítima de um AVC, confirmou a filha Vanessa Foumberg, à revista Variety. A actriz norte-americana participou, também, na telenovela As the World Turns.

“Morreu pacificamente com as duas filhas a segurar-lhe a mão”, informou a filha, Vanessa. Lisa Loring terá sofrido um acidente vascular cerebral, quatro dias antes de morrer. A morte da actriz tinha sido avançada, em primeiro lugar, por uma amiga, a produtora Laurie Jacobson, através do Facebook. “[Lisa] estava sempre no nosso coração como Wednesday Addams”, escreveu.

O colega Butch Patrick, conhecido pela série Os Monstros, não tardaria também a lembrar a amiga, através da mesma rede social: “Lamento muito saber da morte da minha amiga Lisa Loring. Éramos muito próximos e trabalhámos juntos com frequência. Sabia que estava muito fraca. Estive com ela há algumas semanas. Descansa, amiga.”

A icónica personagem de Wednesday Addams e a sua dança “The Drew” voltaram, recentemente, à ribalta, graças à série Wednesday da Netflix, onde Jenna Ortega dá vida à mesma protagonista. A menina misteriosa, mas paradoxalmente doce, tinha uma paixão por animais de estimação estranhos, como uma aranha chamada Homer ou um lagarto Lucifer, e até brincava com uma boneca sem cabeça.

Lisa Loring tinha apenas seis anos quando deu vida a Wednesday. Filha de militares da Marinha, nasceu em 1958 nas ilhas Marshall e viveu no Havai, antes de se mudar para Los Angeles com a mãe. Ainda antes de protagonizar A Família Addams, trabalhou como modelo e apareceu num episódio de Dr. Kildare.

Depois de duas temporadas de A Família Addams, a actriz juntou-se à série de comédia The Pruitts of Southampton, para depois fazer outras participações na televisão, incluindo em Fantasy Island ou Barnaby Jones. Voltou a ganhar destaque na soap opera As the World Turns, entre 1980 e 1983.

Trabalhou, ainda, como maquilhadora em filmes fantásticos e para adultos — foi lá que conheceu o terceiro marido, Jerry Butler. O casamento com o actor foi mediático e as discussões do casal tornar-se-iam públicas. Lisa não gostava que o marido continuasse a trabalhar nos filmes para adultos. Divorciaram-se em 1992.

Nenhum papel havia de alcançar a popularidade de Wednesday. A nova versão da série, da autoria do realizador Tim Burton, tem estado entre as mais populares na Netflix em Portugal e foi mesmo a melhor estreia de sempre na plataforma de streaming.​ Nos anos 90, Christina Ricci também interpretou Wednesday no filme sobre a peculiar família.

Foto A nova Wednesday Addams: Jenna Ortega NETFLIX

Lisa Loring deixa as duas filhas, Vanessa e Marianne, bem como dois netos, Emiliana e Charles.