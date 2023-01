Do elitismo ao homoerotismo: como é ser peixe fora de água num campus universitário

Francisca é progressista num campus de direita; João é conservador num campus de esquerda. Vivem bem com isso porque faz parte da vitalidade da democracia, explicam.

Num sítio, vemos sapatilhas brancas e fumaradas de IQOS, noutro barbas compridas iguais ao tabaco que se retira das onças. No átrio de um sítio faz sala um grande cartaz a chamar gente para o Investment Club0, no átrio de outro poesia de Boris A. Novak. Nas paredes de um sítio estão as sete virtudes cristãs acompanhadas por excertos bíblicos, nas paredes de outro panfletos sobre o homoerotismo e linguagem não-binária.