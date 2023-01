PSP investiga aparecimento de dois cadáveres em alojamento local no Porto

Dois cadáveres foram esta sexta-feira encontrados num alojamento local localizado na Travessa São Sebastião, junto à Sé do Porto, e agentes da PSP do Porto estão no local a investigar.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da PSP adiantou que o alerta foi dado pelas 13h10 e que no local está uma patrulha da PSP da área e uma equipa do Departamento de Investigação Criminal da PSP.

Até ao momento desconhece-se a nacionalidade, idade e qual o sexo dos cadáveres.