Japonês Kazu Miura inscreve Oliveirense no Guinness

Kazuyoshi Miura, o eterno “King Kazu”, está em Portugal para ser apresentado, neste sábado, como reforço da Oliveirense, 11.º classificado da II Liga e 16.º clube da carreira do avançado japonês que, no dia 26 de Fevereiro, celebra 56 anos.

Tirando os exames médicos, Kazu Miura, que já iniciou os treinos, não terá muito a provar em meia época, até porque ninguém na estrutura profissional do clube estará propriamente à espera que o jogador mais velho do mundo — facto devidamente atestado pelo Guinness World Records desde 2017 —, que disputava o 4.º escalão no Japão, venha para assumir-se como titular indiscutível, nem para dinamizar o ataque.

Miura também não constituirá ameaça para a equipa técnica ou mesmo para a direcção — apesar das relações privilegiadas com o grupo Onodera, dono do Yokohama FC, que detém 52,5 por cento da SAD da Oliveirense —, pois Kazu já declarou estar empenhado em jogar até aos 60 anos... fórmula encontrada para expressar a motivação descoberta no meio da decepção sentida por não ter sido convocado por Hajime Moriyasu, seleccionador de 53 anos, para o Mundial do Qatar.

Uma das poucas falhas no currículo de um dos mais insignes embaixadores do futebol nipónico, com passagens por clubes de quatro continentes e 89 internacionalizações, com 55 golos marcados pelos “Samurais Azuis”, mas nenhuma presença em fases finais de Mundiais.

Na 38.ª época profissional de uma carreira iniciada em 1986 no Santos de Pelé, no Brasil, depois de quatro anos nas categorias de base da Juventus de São Paulo, a paixão de Kazu permite-lhe encontrar motivos suficientemente fortes para continuar a desafiar o relógio biológico e a enfrentar sessões de treino de hora e meia… seguidas de maratonas de recuperação.

Apesar de aproximar-se do final de uma carreira aparentemente interminável e que ainda no ano passado lhe valeu (com apenas um minuto em campo) o recorde de futebolista mais velho a actuar na história da J-League, Kazu Miura garante estar pronto para mais uma etapa, em que, como resulta óbvio, a língua não constituirá nenhuma espécie de barreira. Miura viveu oito anos no Brasil, onde representou sete emblemas (Juventus-SP, Santos, Palmeiras, Matsubara, CRB, XV Jaú e Coritiba) e deixou marca.

Aliás, Miura não é o primeiro Kazu da Oliveirense, onde actua o brasileiro Christian “Kazu”, defesa de 22 anos formado no Coritiba, casa do japonês entre 1988 e 1989. Agora, Christian vai conhecer o verdadeiro Kazu, que esteve na origem da alcunha, estando disponível para devolver o nome caso o japonês o pretenda.

Antes de chegar à UD Oliveirense, Kazu defendeu as cores do Génova (Itália), Croácia Zabreb e FC Sydney (Austrália), entre cinco equipas japonesas, com destaque para os últimos 16 anos no Yokohama FC, somando 979 jogos e 289 golos.