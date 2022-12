Croácia afasta o Japão no desempate por penáltis

A Croácia derrotou nesta segunda-feira o Japão no desempate por grandes penalidades e é o quinto país a garantir a presença nos quartos-de-final do Mundial 2022. Num jogo equilibrado, os japoneses chegaram ao intervalo em vantagem (marcou Maeda, aos 43’), mas, no segundo tempo, os croatas conseguiram empatar (golo de Perisic, aos 55’), resultado que se manteve até ao final do tempo regulamentar.

Sem qualquer golo nos 30 minutos do prolongamento, o duelo entre europeus e asiáticos foi decidido no desempate pela transformação de grandes penalidades, onde Livakovic foi a grande figura, aos defender três dos quatro remates de japoneses.

No próximo sábado, nos quartos-de-final, a Croácia vai defrontar o vencedor do duelo entre o Brasil e a Coreia do Sul, que será disputado a partir das 19h00 desta segunda-feira.