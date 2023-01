A covid-19 pode deixar de ser emergência de saúde pública, mas não é o fim da pandemia

Estamos a completar três anos de pandemia da covid-19 e, apesar da diminuição de hospitalizações e mortes nos últimos meses, este ainda é um ano em que este vírus é protagonista. Previsões para sentenciar a pandemia? É difícil, mas o epidemiologista Manuel Carmo Gomes arrisca dizer que daqui “a menos de dois ou três anos” será difícil pôr um termo à pandemia da covid-19. Ou seja, conseguir ter uma maior previsibilidade do comportamento do vírus da covid, como temos de outras doenças com que convivemos há mais anos (como o influenza, da gripe).