Polícia recupera relógios e jóias furtados em casas algarvias e pede a vítimas que apareçam

Três homens do Leste europeu terão sido os responsáveis por dezenas de assaltos a casas no Algarve.

A PSP e a GNR detiveram, numa operação conjunta, três homens suspeitos do furto de milhares de euros em objectos de valor em várias residências algarvias. A operação permitiu recuperar relógios e jóias num “elevado volume”, o que levou as duas forças criminais a apelar aos cidadãos que possam ter visto as suas casas furtadas e não apresentaram queixa, a fazê-lo, para tentar identificar os donos dos bens recuperados.

Há um Rolex, fios em ouro, anéis, brincos e medalhas nos mais variados metais preciosos, que foram recuperados após a realização de quatro buscas a duas residências e duas viaturas, em Olhão e no concelho de Faro, depois de os três homens, oriundos do leste europeu, terem sido apanhados em flagrante a assaltar uma casa em Quarteira, na passada terça-feira.

Reservando mais esclarecimentos para a tarde desta quinta-feira, o capitão António Ramos, oficial de comunicação do Comando Territorial da GNR de Faro, explica que “o material furtado do flagrante delito nesta moradia foi reconhecido pelo proprietário, mas depois foi apreendido diverso material, pelo que é útil que as pessoas apresentem queixa e reconheçam os seus bens, mediante uma prova, para que lhe possa ser devolvido”. O responsável da GNR sublinha que os bens recuperados são tantos que “seria muito exaustivo” colocá-lo a todos no comunicado conjunto que as duas forças de segurança emitiram na manhã desta quinta-feira.

Segundo este documento, a investigação a um conjunto de furtos qualificados no interior de residências foi iniciada há um ano, pela Brigada de Investigação Criminal da PSP de Tavira. PSP e GNR acabaram por unir esforços com vista a “desmantelar um grupo de indivíduos que actuava de forma organizada com o objectivo de realizar furtos em residências, na zona do sotavento algarvio em moradias localizadas nas zonas limítrofes dos aglomerados urbanos, aproveitando a ausência temporária dos proprietários no período do final do dia e do início da noite”, explica-se no comunicado.

Os três homens, com 27, 38 e 42 anos acabaram por ser detidos em flagrante delito e vão ser presentes esta quinta-feira a tribunal, em Faro. Em todos os crimes de que são suspeitos, as casas estavam sempre vazias, pelo que não há qualquer registo de violência física associada aos crimes. Os homens só actuariam quando tinham a certeza que os residentes estavam ausentes.

A operação conjunta envolveu polícias da Divisão Policial da PSP de Faro, das valências de Investigação Criminal e Intervenção Rápida, e com o reforço de militares da estrutura de Investigação Criminal da GNR de Faro e do Destacamento de Intervenção de Faro.

Agora, as forças policiais pedem “a todos os cidadãos com residências na zona do Algarve que tenham sido alvo de furto no seu interior e que eventualmente não tenham formalizado a respectiva denúncia que se desloquem à PSP de Faro para proceder à denúncia do crime e eventual reconhecimento/recuperação de objectos furtados e agora apreendidos”.