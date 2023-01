Das três folhas do plano ao caso Alexandra Reis. Parlamento volta a debater TAP

Depois de na semana passada a presidente executiva da TAP, Chritsine Ourmières-Widener, ter ido ao Parlamento falar sobre o pagamento da indemnização à ex-administradora Alexandra Reis, os deputados voltam esta quinta-feira a colocar o tema TAP na agenda. São quatro os projectos que vão ser debatidos. Num deles, a IL mostra-se insatisfeita com as "três folhas" do plano de liquidez que recebeu do Governo para sustentar a ajuda à transportadora. Noutro, o PAN quer impedir os gestores da TAP de ganhar mais do que o primeiro-ministro e evitar que sejam pagas indemnizações a gestores que saem da empresa por acordo.

O projecto de lei do PAN propõe três alterações ao estatuto do gestor público - o diploma que define as regras que se aplicam aos órgãos de gestão das empresas públicas. O projecto assinado pela deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, prevê a aplicação das regras de remunerações, prémios de gestão e cessação de funções contempladas no estatuto do gestor público à TAP. "Pretende-se que passe, por exemplo, a ser impossível que continue a haver remunerações de cargos de topo que ultrapassem o vencimento mensal do primeiro-ministro ou que se possam atribuir a gestores prémios de gestão superiores a metade da remuneração anual auferida​", lê-se no projecto.

O PAN quer ainda impedir que a acumulação de cargos de topo na TAP permita a acumulação de remunerações e quer evitar que se voltem a repetir casos como de Alexandra Reis. A ex-gestora recebeu uma indemnização de 500 mil euros quando saiu da TAP em Fevereiro de 2022, um pagamento apoiado no facto de a administradora ter saído por acordo (o que, segundo informações envidas pela TAP ao Governo, permitiu que lhe fosse aplicado o Código das Sociedades Comerciais em vez do estatuto do gestor público). O PAN quer que não seja concedida qualquer indemnização quando os gestores saem por vontade própria e que tenham direito a uma indemnização que não ultrapasse 12 remunerações mensais sempre que há acordo com a empresa para a saída.

O debate sobre possíveis alterações ao estatuto do gestor público beneficia do facto de o ministro das Finanças já ter admitido que estão a ser pensadas mudanças. No entanto, Fernando Medina tem salvaguardado que as empresas que actuam num mercado concorrencial devem ter um enquadramento legal próprio.

Outro dos projectos em debate é da IL. Trata-se de uma resolução para recomendar que a auditoria que o Tribunal de Contas (TdC) anunciou que fará à TAP incida sobre a decisão do Governo PS de nacionalizar a companhia aérea. Os liberais querem conhecer os fundamentos da opção política do executivo e não ficaram satisfeitos com os dados que receberam sobre a ajuda. A IL lembra que pediu por várias vezes acesso à informação.

"Quando, finalmente, foi entregue este Plano [de Liquidez], o mesmo consistia em apenas três folhas, com dois gráficos e uma tabela nelas inscritos. Foi, portanto, com base nestas três folhas, com previsões que se estendiam apenas até ao final de 2020, que o Governo decidiu comprometer uma avultada quantia, em tempos de grave crise de saúde pública e económica", lê-se no documento.

Os liberais lembram que na auditoria que o TdC publicou em 2018 analisou a privatização feita no Governo de Pedro Passos Coelho, pelo que agora pedem que "seja analisado o processo de recomposição do capital social iniciado em 2020", bem como se a injecção de 3,2 mil milhões de euros salvaguardou o interesse público, "examinando a sua regularidade à luz do regime legal aplicável e das boas práticas de auditoria em matéria de transacção de participações públicas".

Em discussão estão também um projecto de lei do Chega para que haja uma "auditoria permanente" aos serviços do Estado e um de resolução do PAN para recomendar à TAP que implemente um plano de redução das emissões de carbono.