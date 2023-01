Ucraniano tatua durante 63 horas seguidas para angariar dinheiro para o Exército

Enquanto as tropas russas e ucranianas combatem no exterior da cidade de Mykolaiv, no Sul da Ucrânia, no interior de uma loja de tatuagens Denys Arkhypov tenta tatuar durante 63 horas seguidas para vencer o actual recorde do Guinness World Records.

O desafio começou na quarta-feira, e até completar as 63 horas, Denys só podia parar durante cinco minutos a cada hora para descansar, comer e beber café. “Quando li nas notícias que um russo detém o actual recorde, pensei que tinha de o vencer, uma vez que esta também é outra linha de frente. Depois, os homens da 79.ª brigada de assalto aéreo pediram-nos ajuda, e tudo isto se encaixou”, explicou à Reuters.

No total, completou nove tatuagens de grande dimensão nas costas, braços e antebraços dos clientes. Apesar das sucessivas falhas de energia não parou e recorreu a um gerador e baterias para continuar o trabalho. Tudo isto foi transmitido em directo no TikTok.

Além de procurar a vitória e entrar para o livro dos recordes do Guinness, o tatuador quis ainda angariar fundos para comprar um veículo militar para as tropas ucranianas.

A competição já terminou e vai ser avaliada pelo Guinness. Segundo os registos do site da organização, o actual recorde não pertence a um russo, mas sim ao italiano Giovanni Vassallo que, em 2022, tatuou durante 61 horas e 37 minutos. Em 2019, o russo Aleksandr Pakostin, na altura com 23 anos, tatuou 12 pessoas e fez 15 tatuagens em 60 horas e 30 minutos.