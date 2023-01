Um morto e quatro feridos em ataque com arma branca em igrejas no sul de Espanha

Uma pessoa morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas esta quarta-feira num ataque a duas igrejas em Algeciras, no sul de Espanha. As vítimas foram feridas com uma arma branca por um homem que já foi detido, segundo as autoridades espanholas.

O homem dirigiu-se a pelo menos duas igrejas no centro de Algeciras e, com gritos de "Alá", atacou várias pessoas com uma arma semelhante a uma catana ou um machete, tendo uma delas, um sacristão, morrido depois de ter sido esfaqueado na rua, segundo autoridades espanholas e relatos divulgados pelos meios de comunicação social.

Outra das pessoas atacadas foi um padre que, segundo as mesmas fontes, ficou ferido com gravidade.

Citado pelo El País, um padre de Algeciras, descreve que o atacante começou por dirigir-se à igreja paroquial de San Isidro, onde atacou uma pessoa. "Depois foi para a igreja na Plaza de la Palma, onde esbarrou contra um sacristão na rua e atacou-o aí", conta a testemunha, adiantando que pareceu que o atacante pretendia dirigir-se a uma capela, da Nossa Senhora da Europa, também no centro de Algeciras.

Ao El Mundo, o empregado de um bar nas imediações refere que o sacristão morto confrontou o suspeito quando este entrou na igreja. O homem atacou o sacristão "e depois perseguiu-o até conseguir apanhá-lo na praça". Esta testemunha também confirma que o atacante se dirigiu à capela da Nossa Senhora da Europa, onde desferiu vários golpes na porta.

O ataque ocorreu por volta das 20h locais (19h em Lisboa) e, segundo o Ministério Público espanhol, está a ser investigado como "alegadamente terrorista".

"Os factos estão a ser investigados e analisados, mas ainda não é possível determinar a natureza do ataque", referiu o ministério em comunicado.